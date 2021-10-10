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Источник: в Татарстане упал самолет с двумя десятками людей на борту

Газета.Ru
39 минут назад

В Татарстане перестал выходить на связь самолет L-410, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Самолет с людьми на борту потерпел крушение в Татарстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, на борту находятся 23 человека — 21 парашютист местного аэроклуба и 2 члена экипажа.

Как сообщает РЕН, самолет принадлежит мензелинскому аэроклубу. Судно совершило жесткую посадку в 6 километрах от Мензелинска. Очевидцы видят дым в том районе. Официального подтверждения этой информации нет.

Информацию о крушении самолета в районе Мензелинска также подтверждает источник «Интерфакса».

Пассажирский самолет пропал в Татарстане

Ранее, 12 сентября, Cамолет L-410 авиакомпании «Аэросервис» совершил жесткую посадку в районе села Казачинское Казачинско-Ленского района в Иркутской области приблизительно в 23.15 (18.15 по московскому времени). На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека.

Происшествия,Интерфакс,
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