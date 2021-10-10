Самолет с людьми на борту потерпел крушение в Татарстане

В Татарстане перестал выходить на связь самолет L-410, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

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По предварительным данным, на борту находятся 23 человека — 21 парашютист местного аэроклуба и 2 члена экипажа.

Как сообщает РЕН, самолет принадлежит мензелинскому аэроклубу. Судно совершило жесткую посадку в 6 километрах от Мензелинска. Очевидцы видят дым в том районе. Официального подтверждения этой информации нет.

Информацию о крушении самолета в районе Мензелинска также подтверждает источник «Интерфакса».