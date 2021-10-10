Коллега погибшего в Большом рассказал о причине трагедии

"Артист что-то перепутал и попал под эту стену. Ведь он должен был вывезти трон и отойти вперед, ближе к зрителям. А он, видимо, или не рассчитал свои действия, или перепутал и почему-то отошел назад. И вот на него эта стена и наехала", — заявил собеседник издания.