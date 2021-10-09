Подмосковные полицейские получили условные сроки за фабрикации дел

Раменский городской суд в Московской области приговорил к условным срокам шесть сотрудников полиции, обвиняемых в фабрикации уголовных дел о наркотиках. Об этом сообщает телеканал «Дождь» (признан в России СМИ-иногагентом) со ссылкой на Игоря Михеева, адвоката двух потерпевших — Александра Нестеренко и Сергея Мирошниченко.

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Гособвинение запрашивало для экс-главы отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления МВД по Раменскому Дмитрия Понкратова 8 лет лишения свободы, а для его заместителя Евгения Сороколетова — 13 лет. Остальных фигурантов дела следствие также просило приговорить к реальным срокам.

Их признали виновными в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. Но всем дали условные сроки.

Понкратова приговорили к 7 годам и 10 месяцам условно, а Сороколетова — к 7,5 годам условно. Бывшего оперативника Сергея Горькова суд приговорил к 6 годам условно. Экс-полицейским Ивану Суслопарову и Сергею Кукину назначили по 5 лет условно, а Алексею Антонову — 3,5 года условно.

«Я возмущен, просто возмущен, это такой плевок всем. Людей-то лишили свободы по сфальсифицированным делам на реальные сроки, они отсидели реальные сроки, и Раменский суд не проявлял снисходительность», — сказал Михеев.