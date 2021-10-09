Появилась новая версия кражи сумки работниками посольства США в Москве

Дмитрий Корнилов, в краже чьего рюкзака подозревают троих сотрудников посольства США в Москве, допустил, что сумку могли взять случайно, передает Business FM.

Фото: ГУ МВД России по г. Москве ГУ МВД России по г. Москве

Увидев записи с камер видеонаблюдения Корнилов заметил, что судя по состоянию грабителей, они могли перепутать вещи и унести чужие.

По словам потерпевшего, он оставил рюкзак под стойкой, как это постоянно делают и многие другие, однако кража случилась с ним в первый раз.

«Отлучился, недосмотрел, потерял вещи, в том числе это моя ответственность», — сказал мужчина. При этом отметил, что если подозреваемые унесли вещи случайно, то они могли бы исправить свою ошибку, поскольку в сумке были визитки владельца, однако не сделали этого.

Корнилов добавил, что в баре была слышна английская речь, но произошедшее не является «международным скандалом», а «просто бытовая ситуация».

В краже рюкзака в баре на улице Сретенка подозревают трех административно-технических сотрудников посольства США. В сумке находились документы, визитки и спортивная форма владельца. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

На видео с камер наблюдения видно, как три молодых человека выходят из бара с рюкзаком и заходят в здание посольства США. При этом мужчина с рюкзаком с трудом стоит на ногах.