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В МВД рассказали о наглости избивших пассажира московского метро

Елена Прошина
19 минут назад

Дагестанцы, избившие пассажира московского метро из-за девушки, при задержании оказали сопротивление и вели себя нагло. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД столицы.

В МВД рассказали о наглости избивших пассажира московского метро
Фото: ГУ МВД России по МосквеГУ МВД России по Москве

«Они оказывали активное сопротивление, но, применив физическую силу и спецсредства, наручники, мы с этим справились», - рассказал один из правоохранителей.

Он отметил, что правонарушители были пьяны и «вели себя вызывающе» даже после задержания.

Напомним, что 4 октября в вагоне метрополитена на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии трое мужчин сильно избили пассажира по имени Роман Киселев. Последний, по словам свидетелей произошедшего, заступился за девушку, к которой приставала троица дебоширов.

После избиения правонарушители выбежали на станции из поезда и попытались скрыться, покинув станцию метрополитена.

По словам одного из полицейских, одна из свидетельниц произошедшего указала им направление бегства троицы. Последовав туда правоохранители задержали нападавших, оказавшихся приезжими из Дагестана.

На данный момент участникам избиения предъявлены обвинение по статьям Уголовного кодекса о покушении на убийство и угрозе насилием представителям власти.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее поручил наградить жертву избиения, - Романа Киселева, - медалью «Доблесть и отвага».

Происшествия,Александр Бастрыкин,СКР,МВД,
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