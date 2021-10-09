Обокравшие россиянина сотрудники посольства США попали на видео

МВД Москвы обнародовало видео предполагаемой кражи рюкзака россиянина сотрудниками посольства США. Об этом сообщает РИА «Новости».

На видеозаписи видно, как трое молодых людей, находящиеся, судя по поведению, в сильном алкогольном опьянении, покидают помещение, с трудом преодолевая двери. На плечах одного из них висит рюкзак темного цвета. Кадры с другой камеры демонстрируют, как эта же компания входит в здание посольства США.

Ранее сообщалось, что 18 сентября в одном из московских баров у посетителя украли рюкзак. Потерпевшим оказался детский психолог Дмитрий Корнилов, зашедший в заведение отдохнуть после работы. Он сидел у стойки, поставив рюкзак на пол. В какой-то момент он отлучился, а когда вернулся рюкзака уже не было. Он обратился в полицию, заявив, что в похищенной поклаже находились деньги, одежда и его паспорт. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи, общая сумма ущерба - 15 000 рублей.

Изучив данные видеокамер, следователи заподозрили в воровстве трех молодых людях в возрасте от 21 до 26 лет. Все они – морские пехотинцы США, занимающие административно-технические должности в американском посольстве в Москве.