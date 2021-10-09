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Обокравшие россиянина сотрудники посольства США попали на видео

Елена Прошина
1 час назад

МВД Москвы обнародовало видео предполагаемой кражи рюкзака россиянина сотрудниками посольства США. Об этом сообщает РИА «Новости».

На видеозаписи видно, как трое молодых людей, находящиеся, судя по поведению, в сильном алкогольном опьянении, покидают помещение, с трудом преодолевая двери. На плечах одного из них висит рюкзак темного цвета. Кадры с другой камеры демонстрируют, как эта же компания входит в здание посольства США.

Ранее сообщалось, что 18 сентября в одном из московских баров у посетителя украли рюкзак. Потерпевшим оказался детский психолог Дмитрий Корнилов, зашедший в заведение отдохнуть после работы. Он сидел у стойки, поставив рюкзак на пол. В какой-то момент он отлучился, а когда вернулся рюкзака уже не было. Он обратился в полицию, заявив, что в похищенной поклаже находились деньги, одежда и его паспорт. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи, общая сумма ущерба - 15 000 рублей.

Изучив данные видеокамер, следователи заподозрили в воровстве трех молодых людях в возрасте от 21 до 26 лет. Все они – морские пехотинцы США, занимающие административно-технические должности в американском посольстве в Москве.

МИД России потребовал от американской стороны снять с подозреваемых в краже у россиянина дипломатический иммунитет для проведения следственных действий. Если морпехов не лишат иммунитета, им будет предписано уехать из России.

Происшествия,Видео,Дмитрий Корнилов,МИД,МВД,
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