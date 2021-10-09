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Морпехи США обворовали москвича на 15 тыс. рублей

Елена Прошина
12 минут назад

Трое военнослужащих корпуса морской пехоты посольства США в Москве ночью 18 сентября в одном из столичных баров совершили кражу рюкзака у детского психолога в баре. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МВД.

Морпехи США обворовали москвича на 15 тыс. рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 158 о краже. В качестве подозреваемых выступают административно-технические сотрудники посольства США в столице — военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет. В ночь происшествия с рюкзаком москвича их засняла камера видеонаблюдения на здании представительства.

На данный момент в посольство направлена нота с просьбой о снятии дипломатического иммунитета с подозреваемых для привлечения их к ответственности.

Происшествия,МВД,РИА Новости,
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