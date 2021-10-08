Устроившим драку в метро дагестанцам предъявили обвинение

«На основании собранных доказательств Главным следственным управлением троим фигурантам уголовного дела - Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч.1 ст.318 УК РФ (покушение на убийство; угроза применения насилия в отношении представителей власти)», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Напомним, 4 октября трое приезжих из Дагестана в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии избили 25-летнего Романа Ковалева, который заступился за девушку. Его госпитализировали с переломами носа и костей лица.

В СК подчеркнули, что, когда Ковалев упал на пол, двое злоумышленников продолжили бить его ногами по голове «с целью причинения смерти». Третий нападавший «кричал находившимся рядом пассажирам, что, если кто-то попытается помочь потерпевшему, его также ждет жестокое избиение».