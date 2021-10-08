В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+3° в 
Пробки 2 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.49
Войти в почту

Устроившим драку в метро дагестанцам предъявили обвинение

Вероника Полынина
54 минуты назад

Следственный комитет России предъявил обвинения троим уроженцам Дагестана, избившим пассажира московского метро Романа Ковалева.

«На основании собранных доказательств Главным следственным управлением троим фигурантам уголовного дела - Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч.1 ст.318 УК РФ (покушение на убийство; угроза применения насилия в отношении представителей власти)», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Напомним, 4 октября трое приезжих из Дагестана в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии избили 25-летнего Романа Ковалева, который заступился за девушку. Его госпитализировали с переломами носа и костей лица.

Избитому дагестанцами в метро приготовили еще одну награду

В СК подчеркнули, что, когда Ковалев упал на пол, двое злоумышленников продолжили бить его ногами по голове «с целью причинения смерти». Третий нападавший «кричал находившимся рядом пассажирам, что, если кто-то попытается помочь потерпевшему, его также ждет жестокое избиение».

Нападавших задержали по горячим следам. Все трое ранее были судимы за кражи и побои. При задержании один из злоумышленников угрожал полицейским канцелярским ножом, а другой распылил в их сторону перцовый баллончик.

Происшествия,Видео,Роман Ковалев,СКР,
152
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители