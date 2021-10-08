Дагестанцы избили сослуживца в армейской казарме

На опубликованных в сети кадрах видно, как двое неизвестных сначала по очереди, а потом вместе руками и ногами бьют лежащего на полу молодого человека. Судя по разговорам на записи, избивают его за то, что он «кинул пацанов». От него требуют 20 тысяч рублей и принести телефон. Где именно происходят события — пока неизвестно.