Морпехов США задержали в Москве

«Ночью 18 сентября в одном из баров столицы трое американцев из посольства США украли рюкзак у детского психолога, который отдыхал в заведении. Мужчина после обнаружения пропажи заявил об этом в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 о краже», — говорится в материале.