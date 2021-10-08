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Морпехов США задержали в Москве

Елена Прошина
19 минут назад

Трех военнослужащих корпуса морской пехоты посольства США в Москве подозревают в краже рюкзака у детского психолога в баре, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Морпехов США задержали в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ночью 18 сентября в одном из баров столицы трое американцев из посольства США украли рюкзак у детского психолога, который отдыхал в заведении. Мужчина после обнаружения пропажи заявил об этом в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 о краже», — говорится в материале.

Информацию о задержании подозреваемых подтвердил глава пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел России по Москве Владимир Васенин. По его словам, ими оказались административно-технические сотрудники посольства США в столице — военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет.

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Васенин подчеркнул, что следствие располагает видеозаписью входа фигурантов дела в здание посольства США с похищенным рюкзаком. В представительство уже направили ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с подозреваемых.

Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,
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