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Избитому дагестанцами в метро приготовили еще одну награду

Вероника Полынина
46 минут назад

Правительство Воронежской области наградит уроженца региона Романа Ковалева, которого избили в московском метро после того, как он вступился за девушку.

«Правительство Воронежской области по поручению губернатора Александра Гусева отметит поступок жителя региона Романа Ковалева ( ) В правительстве региона готовятся его наградить за мужественный поступок и вручить памятный сувенир от имени главы региона ( ) Также власти готовы оказать Роману поддержку в дальнейшей реабилитации, если она понадобится», - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Ранее Следственный комитет России наградил Романа Ковалева медалью «Доблесть и отвага» за активную гражданскую позицию и смелость.

Избивший мужчину в метро дагестанец предложил компенсацию

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему в драке Ковалеву помощь в размере 2 млн рублей.

Напомним, 4 октября трое приезжих из Дагестана в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии избили 25-летнего Романа Ковалева, который заступился за девушку. Его госпитализировали с переломами носа и костей лица.

Нападавших вскоре задержала полиция. Все трое ранее были судимы за кражи и побои. При задержании один из мужчин угрожал полицейским ножом, а другой достал перцовый баллончик.

Изначально правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», однако позднее СК переквалифицировал его на статью «Покушение на убийство».

Происшествия,Видео,Роман Ковалев,Александр Гусев,Сергей Собянин,СКР,
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