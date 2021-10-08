"Автоматика сработала прекрасно": эксперт о аварии на Амурской ГПЗ

Инцидент на Амурской ГПЗ не задел действующие цепочки производства, так что он не должен сказаться на возможностях прокачки топлива по "Силе Сибири". Таким мнением с "Рамблером" поделился заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Судя по информации в открытом доступе, авария произошла в ходе пуско-наладочных работ. То есть не на действующей части предприятия, а на той, которую еще только предстоит ввести в эксплуатацию"

На масштабы аварии повлияло и то, что хорошо сработали и ответственный за ликвидацию аварии персонал, и автоматизированные системы завода.

"Из фото и видео, доступных сейчас, я могу сделать вывод, что с инцидентом удалось справиться в очень короткий срок. Сработала автоматика, системы пожаротушения. Завод вообще строился с высочайшей степенью автоматизации, и автоматика вообще сработала прекрасно - с горением удалось оперативно справились"

Эксперт добавил, что для оценки всех масштабов ущерба надо дождаться выводов специального расследования.

"Оно точно будет проведено. Не уверен, узнаем ли мы о результатах, но оно будет проводиться"