На гигантском заводе «Газпрома» для «Силы Сибири» прогремел взрыв

На Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) «Газпрома» прогремел взрыв, за которым последовал пожар, сообщает агентство «Амур.Инфо». На гигантском предприятии, готовящем топливо к прокачке по газопроводу «Сила Сибири», остановлена переработка газа.

Взрыв произошел ночью 8 октября в городе Свободный Амурской области, к утру возгорание было ликвидировано. На заводе загорелся газовый факел. По данным ТАСС, причиной взрыва стала разгерметизация оборудования. Когда случился взрыв, на площадке не было рабочих, погибших и пострадавших впоследствии не обнаружилось. Из опасной зоны самостоятельно эвакуировали 2,5 тысячи человек. Инцидент не представляет угрозы для близлежащих жилых объектов.

«Был хлопок газа с возгоранием. Произошла нештатная ситуация, жертв и разрушений нет, автоматическая система пожаротушения сработала. Ущерб устанавливается, огонь ликвидирован», — рассказали в пресс-службе предприятия.

Сотрудники ГПЗ вовремя изолировали газораспределительную установку от остального оборудования.

Позже представители ГПЗ заявили, что процесс по переработке природного газа остановлен на время проведения аварийных работ.

«Процесс не пострадал, но остановлен», — прокомментировала пресс-служба.

На предприятии отказались назвать примерные сроки возобновления технологического процесса.

Амурский ГПЗ является крупнейшей финансовой сделкой «Газпрома». Сейчас комплекс находится в процессе строительства. На ГПЗ будет перерабатываться многокомпонентный природный газ из Якутского и Иркутского центров добычи. Он должен стать вторым по величине газоперерабатывающим заводом в мире. На данный момент на строительство завода уже направили 786 миллиардов рублей. Согласно плану, на предприятии откроются шесть технологических линий мощностью 42 миллиарда кубометров газа. Первую ветку запустили в начале июня 2021 года.