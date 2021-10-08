Известного шоумена обнаружили  мертвым в захламленной квартире

41-летний концертный директор Евгений Шампоров умер от сердечной недостаточности 1 октября и несколько дней пролежал в захламленной квартире. Как сообщает «КП», в тот день мужчина перестал выходить на связь: не отвечал на звонки родных и не читал сообщения.
5 октября родственники вскрыли дверь квартиры Шампорова и обнаружили его тело на полу кухни, посреди беспорядка и многочисленных бутылок из под спиртного.
Обстоятельства смерти Шампорова не раскрываются, однако артистка Юлия Беретта заявляла о его тяжелой жизненной ситуации
«Почему не послушал меня и не обратился к специалистам, которые могли помочь?», – написала на своей странице в Instagram исполнительница.
Беретта рассказала, что скорбит об утрате и назвала Шампорова человеком «настоящей чистой души», у которого она многому училась, несмотря на то, что у Евгения все «было бесконтрольно».
Концертный директор Евгений Шампоров работал с Леной Катиной из «Тату», певицей Юлией Беретта, Арсением Бородиным и группой «Челси».