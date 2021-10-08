«К настоящему времени следственными органами возбуждены 5 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц), п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору); ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере). Данные уголовные дела соединены в одно производство», – говорится в сообщении ведомства.