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Задержаны подозреваемые в сбыте поддельного алкоголя под Оренбургом. Видео

Александр Кузьмин
56 минут назад

В Оренбургской области задержали подозреваемых в сбыте поддельного алкоголя, приведшем к смерти 11 человек. Об этом сообщает Следственный комитет России, обнародовавший кадры следственных мероприятий. На момент опубликования информации констатирована смерть 4 жителей Ясненского городского округа в возрасте от 39 до 70 лет и 7 жителей Домбаровского района от 36 до 72 лет.

«К настоящему времени следственными органами возбуждены 5 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц), п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору); ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере). Данные уголовные дела соединены в одно производство», – говорится в сообщении ведомства.

В рамках расследования дела правоохранители задержали 29-летнего жителя города Орска, организовавшего нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере. Кроме того, произведены задержания 60-летнего жителя села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летней жительницы поселка Красночабанский Домбаровского района Оренбургской области, которые занимались сбытом спиртосодержащей продукции погибшим.

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