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Мать устроившего драку в метро вступилась за сына

Елена Прошина
28 минут назад

Мать одного из преступников, которого задержали за избиение пассажира столичного метро, заявила, что ее сын пытался остановить драку и разнять нападавших. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на интервью газеты «Известия».

Как утверждает женщина, ее сын переехал из Дагестана во Владикавказ. Там он учился на художника и работал на стройке. В семье при этом никто не представляет, как мужчина оказался в Москве. Звонок из столицы стал для всех родственников преступника неожиданностью.

По словам матери одного из злоумышленников, ее сын признался, что пытался разнять дерущихся, но у него не получилось. Женщина предполагает, что он тоже испугался и поэтому «размахивался». Она подчеркнула, что по-другому воспитывала сына и ставила ему в пример иную манеру поведения.

Женщина отметила, что ее сын «вроде бы» жалостливый и вежливый, и может оказать помощь, если она кому-то потребуется. Она добавила, что не понимает, как он попал в московское метро, как связался с той компанией. В конце беседы женщина заявила, что ее сын женат и скоро станет отцом.

Ранее жители Дагестана раскритиковали своих земляков за избиение пассажира столичного метро. Видео инцидента попало в паблик «Голос Дагестана» в социальной сети «ВКонтакте». Подписчики группы резко осудили поведение преступников и заявили, что своим поступком они опозорили весь народ Дагестана.

Происшествия,Видео,газета "Известия",РИА Новости,
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