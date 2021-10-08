Мать устроившего драку в метро вступилась за сына

Мать одного из преступников, которого задержали за избиение пассажира столичного метро, заявила, что ее сын пытался остановить драку и разнять нападавших. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на интервью газеты «Известия».

Как утверждает женщина, ее сын переехал из Дагестана во Владикавказ. Там он учился на художника и работал на стройке. В семье при этом никто не представляет, как мужчина оказался в Москве. Звонок из столицы стал для всех родственников преступника неожиданностью.

По словам матери одного из злоумышленников, ее сын признался, что пытался разнять дерущихся, но у него не получилось. Женщина предполагает, что он тоже испугался и поэтому «размахивался». Она подчеркнула, что по-другому воспитывала сына и ставила ему в пример иную манеру поведения.

Женщина отметила, что ее сын «вроде бы» жалостливый и вежливый, и может оказать помощь, если она кому-то потребуется. Она добавила, что не понимает, как он попал в московское метро, как связался с той компанией. В конце беседы женщина заявила, что ее сын женат и скоро станет отцом.