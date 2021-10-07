Боец MMA отреагировал на избиение земляками москвича в метро

Населению Дагестана стыдно за земляков, которые избили москвича в метро. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Маликов.

Фото: ГУ МВД России по г. Москве ГУ МВД России по г. Москве

Спортсмен, который сам является уроженцем Дагестана, жестко отреагировал на произошедшее. При этом он призвал не делать акцент на национальности арестованных.

«Каждый народ должен ответственно относиться к молодым ребятам, которые нарушают общественный порядок, чтобы им было стыдно за своих соотечественников», — добавил Маликов.

4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего россиянина в вагоне поезда московского метро на станции «Первомайская». Инцидент получил широкую огласку спустя два дня после публикации в сети видео с избиением мужчины. Все участники избиения были задержаны, против них возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство.