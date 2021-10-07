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Дагестанский боец MMA отреагировал на избиение земляками москвича в метро

Lenta.ru
46 минут назад

Населению Дагестана стыдно за земляков, которые избили москвича в метро. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Маликов.

Боец MMA отреагировал на избиение земляками москвича в метро
Фото: ГУ МВД России по г. МосквеГУ МВД России по г. Москве

Спортсмен, который сам является уроженцем Дагестана, жестко отреагировал на произошедшее. При этом он призвал не делать акцент на национальности арестованных.

«Каждый народ должен ответственно относиться к молодым ребятам, которые нарушают общественный порядок, чтобы им было стыдно за своих соотечественников», — добавил Маликов.

Отец устроившего драку в метро дагестанца прокомментировал инцидент

4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего россиянина в вагоне поезда московского метро на станции «Первомайская». Инцидент получил широкую огласку спустя два дня после публикации в сети видео с избиением мужчины. Все участники избиения были задержаны, против них возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство.

38-летний Маликов провел 11 боев на профессиональном уровне, в которых одержал восемь побед и потерпел три поражения. Спортсмен брал верх над такими бойцами, как Александр Емельяненко, Джефф Монсон и Алексей Олейник.

Происшествия,Александр Емельяненко,Алексей Олейник,Джефф Монсон,
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