На Ямале ребенка убило качелями

В Ямало-Немецком автономном округе возбудили уголовное дело после смерти четырехлетнего ребенка, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по ЯНАО.

Инцидент произошел 26 сентября в поселке Тазовский на игровой площадке, расположенной в центре населенного пункта.

«Во время игры, на четырехлетнюю девочку упали незакрепленные качели. В результате происшествия пострадавшей причинена закрытая черепно-мозговая травма. От полученных телесных повреждений она скончалась в медицинском учреждении в городе Новый Уренгой», — говорится в материале.

По данному инциденту следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.