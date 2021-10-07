На Ямале ребенка убило качелями

В Ямало-Немецком автономном округе возбудили уголовное дело после смерти четырехлетнего ребенка, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по ЯНАО.
Инцидент произошел 26 сентября в поселке Тазовский на игровой площадке, расположенной в центре населенного пункта.
«Во время игры, на четырехлетнюю девочку упали незакрепленные качели. В результате происшествия пострадавшей причинена закрытая черепно-мозговая травма. От полученных телесных повреждений она скончалась в медицинском учреждении в городе Новый Уренгой», — говорится в материале.
По данному инциденту следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.
В ходе предварительного расследования специалисты установят причины и условия происшествия, проанализируют техническую и организационно-распорядительную документацию на качели, установленные на игровой площадке, а также дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований и норм безопасности при содержании данной территории. На данный момент следствие по делу продолжается.