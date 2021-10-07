Избивший мужчину в метро дагестанец предложил компенсацию

Один из арестованных за избиение пассажира московского метро готов выплатить ему компенсацию, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

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«Сегодня наблюдатели посетили всех троих обвиняемых в нападении на москвича в метро. Гасан Залибеков, Магамаали Ханмагомедов и Ибрагим Мусалаев содержатся в СИЗО-7. Все они заявили, что раскаиваются в содеянном, а один из них даже заявил, что готов выплатить компенсацию потерпевшему», - рассказала она ТАСС.

Ранее сообщалось, что арестованные Залибеков, Ханмагомедов и Мусалаев находятся в карцере. По словам Меркачевой, карцер используется как карантинное помещение, туда помещаются все новоприбывшие арестанты.

Правозащитница отметила, что один из арестованных - Ибрагим Мусалаев - жалуется, что ему холодно в карцере, и просит как можно быстрее перевести его в общую камеру.

4 октября трое приезжих из Дагестана в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии избили 25-летнего Романа Ковалева, который заступился за девушку. На опубликованных очевидцами записях видно, что злоумышленники продолжали бить пассажира ногами по голове, даже когда он уже лежал на полу в луже крови.