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Избивший мужчину в метро дагестанец предложил компенсацию

Вероника Полынина
10 минут назад

Один из арестованных за избиение пассажира московского метро готов выплатить ему компенсацию, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

Избивший мужчину в метро дагестанец предложил компенсацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня наблюдатели посетили всех троих обвиняемых в нападении на москвича в метро. Гасан Залибеков, Магамаали Ханмагомедов и Ибрагим Мусалаев содержатся в СИЗО-7. Все они заявили, что раскаиваются в содеянном, а один из них даже заявил, что готов выплатить компенсацию потерпевшему», - рассказала она ТАСС.

Ранее сообщалось, что арестованные Залибеков, Ханмагомедов и Мусалаев находятся в карцере. По словам Меркачевой, карцер используется как карантинное помещение, туда помещаются все новоприбывшие арестанты.

Избивших мужчину в метро дагестанцев поместили в карцер

Правозащитница отметила, что один из арестованных - Ибрагим Мусалаев - жалуется, что ему холодно в карцере, и просит как можно быстрее перевести его в общую камеру.

4 октября трое приезжих из Дагестана в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии избили 25-летнего Романа Ковалева, который заступился за девушку. На опубликованных очевидцами записях видно, что злоумышленники продолжали бить пассажира ногами по голове, даже когда он уже лежал на полу в луже крови.

Правоохранители сначала возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», а позднее переквалифицировали его на статью «Покушение на убийство».

Происшествия,Ева Меркачева,Роман Ковалев,ИТАР-ТАСС,
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