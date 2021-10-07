Десять человек умерли от отравления алкоголем в Оренбургской области

В Оренбургской области зафиксирована вспышка смертности в результате отравления суррогатным алкоголем. Первым об этом сообщил сайт муниципального образования, тогда было известно о четырех жертвах, проживавших в Домбаровском районе. Первый замглавы администрации района Олег Сметанин тогда пояснил "Интерфаксу", что погибшие проживали в разных домовладениях и, вероятнее всего, распивали напитки в разных компаниях. Позднее газета "Известия" со ссылкой на источник из правоохранительных органах написала, что скончались уже шесть человек. Отмечалось, что есть другие пострадавшие, они госпитализированы, причем некоторые в крайне тяжелом состоянии. Официально информацию о массовой гибели людей в Оренбуржье вскоре подтвердили управления МВД и СК РФ по области. К тому моменту количество жертв увеличилось до девяти. По информации из пресс-службы губернатора области Дениса Паслера, на 17.00 мск число погибших возросло уже до десяти человек, еще один пациент находится в реанимации. "По предварительной информации, даже небольшой объем выпитого алкоголя приводит к летальному исходу. Он продавался в разной таре и в разных местах", - уточнили в пресс-службе губернатора. В пресс-службе областной полиции РИА "Новости" рассказали, что среди скончавшихся - жители Ясненского и Домбаровского районов. Согласно основной версии следствия, которая сейчас проверяется, погибшие отравились контрафактным алкоголем. В связи с этим на место происшествия выехали группы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Как говорится в релизе регионального СУСК РФ, по факту отравления людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц"). Отмечается, что смерть девяти (на тот момент) человек в возрасте от 36 до 73 лет наступила в период с 6 по 7 октября по месту их проживания в поселке Красночабанский Домбаровского района и в стационарном отделении больницы. Предварительная причина смерти погибших - токсическое действие этанола. В настоящий момент следователи СК по области совместно с оперативными службами устанавливают все обстоятельства произошедшего. В местах предполагаемого сбыта смертельной спиртосодержащей жидкости проходят обыски и уже изъяты соответствующие образцы для проведения экспертизы. "Я призываю всех жителей Оренбуржья, особенно восточного, воздержаться от покупки и употребления нелицензированных напитков. Цена этого - ваша жизнь", - заявил губернатор Паслер на экстренном совещании с главами муниципалитетов, призвав их подключиться к работе с правоохранителями.