Отец уроженца Дагестана, устроившего драку в московском метро, предположил, что у сына помутился разум от алкоголя.

22-летний Магамаали Ханмагомедов, один из арестованных за драку в метро, 2 октября приехал в Москву из дагестанского села Годорбери.

По словам его отца, на видеозаписи, где Ханмагомедов и двое других уроженцев Дагестана избивают пассажира Романа Ковалева, видно, что сын пьян.

«На видео я увидел его пьяным. На самом деле он добрый и спокойный парень. Не знаю, как это все получилось. С любым может такое произойти. Может, кто-то матюгался или сказал ему что-то. Конечно, не защищаю его», - сказал он «Московскому комсомольцу».

По словам мужчины, на видео он узнал только своего сына, другие участники драки ему не знакомы. Он предположил, что они «какие-то новые друзья» Магамаали.

Также Ханмагомедов-старший поделился своей версией произошедшего.

«Думаю, Магамаали напился в Москве, так как дома у нас запрещено пить, у меня ни один сын не выпивает. А тут у сына от спиртного помутился разум», - заявил он.

6 октября трое приезжих из Дагестана в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии избили 25-летнего Романа Ковалева, который решил заступиться за оскорбленную ими девушку. При задержании один из мужчин стал угрожать полицейским ножом, а другой достал перцовый баллончик.