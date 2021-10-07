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Отец избившего мужчину в метро дагестанца прокомментировал инцидент

Вероника Полынина
50 минут назад

Отец уроженца Дагестана, устроившего драку в московском метро, предположил, что у сына помутился разум от алкоголя.

22-летний Магамаали Ханмагомедов, один из арестованных за драку в метро, 2 октября приехал в Москву из дагестанского села Годорбери.

По словам его отца, на видеозаписи, где Ханмагомедов и двое других уроженцев Дагестана избивают пассажира Романа Ковалева, видно, что сын пьян.

«На видео я увидел его пьяным. На самом деле он добрый и спокойный парень. Не знаю, как это все получилось. С любым может такое произойти. Может, кто-то матюгался или сказал ему что-то. Конечно, не защищаю его», - сказал он «Московскому комсомольцу».

«Вагон был битком, но все мужики убежали». Подробности драки в московском метро

По словам мужчины, на видео он узнал только своего сына, другие участники драки ему не знакомы. Он предположил, что они «какие-то новые друзья» Магамаали.

Также Ханмагомедов-старший поделился своей версией произошедшего.

«Думаю, Магамаали напился в Москве, так как дома у нас запрещено пить, у меня ни один сын не выпивает. А тут у сына от спиртного помутился разум», - заявил он.

6 октября трое приезжих из Дагестана в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии избили 25-летнего Романа Ковалева, который решил заступиться за оскорбленную ими девушку. При задержании один из мужчин стал угрожать полицейским ножом, а другой достал перцовый баллончик.

Изначально правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», однако позднее Следком переквалифицировал его на статью «Покушение на убийство». Все трое задержанных дали признательные показания и раскаялись. Ковалев находится в больнице – у него сломан нос и кости лица.

Происшествия,Видео,Роман Ковалев,СКР,Московский комсомолец,
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