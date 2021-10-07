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Закрыто дело об избиении пациентки санитарами ярославской психбольницы

Газета.Ru
1 час назад

Судебное разбирательство по факту избиения пациентки санитарами ярославской психиатрической больницы прекращено, сообщил портал 76.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело об избиении пациентки санитарами психбольницы закрыли
Фото: pdmnews/Telegrampdmnews/Telegram

«По итогам предварительного слушания постановлением мирового судьи судебного участка 4 Фрунзенского судебного района Ярославля от 7 октября 2021 года уголовное дело по обвинению бывших работников Ярославской областной психиатрической больницы Василия Голубева и Вадима Соловьева», — говорится в сообщении.

Подсудимые не возражали против прекращения уголовного дела по не реабилитирующему основанию, отметили в суде. Дело прекращено в связи с примирением сторон на основании слов потерпевшей, уточняется в заявлении.

В Ярославле санитары психбольницы зверски избили женщину в лифте

Постановление судьи еще не вступило в законную силу. Решение может быть обжаловано в течение 10 суток.

Инцидент произошел в конце августа. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как двое мужчин в форме медработников слой затолкали женщину в лифт, а внутри нанесли ей несколько ударов.

После проверки медиков уволили, а СК возбудил два уголовных дела — о причинении легкого вреда и незаконной госпитализации в учреждение, оказывающее психиатрическую помощь (ч. 1 ст. 128 УК). Ленинский районный суд постановил госпитализировать жительницу в стационар, ее выписали в начале сентября.

Ранее сообщалось о нападении на врача-дерматолога, на прием к которому пришла пациентка-мусульманка. Муж пациентки набросился на врача, в результате тот получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей.

Происшествия,Вадим Соловьев,Василий Голубев,
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