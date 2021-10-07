Дело об избиении пациентки санитарами психбольницы закрыли

Судебное разбирательство по факту избиения пациентки санитарами ярославской психиатрической больницы прекращено, сообщил портал 76.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Фото: pdmnews/Telegram pdmnews/Telegram

«По итогам предварительного слушания постановлением мирового судьи судебного участка 4 Фрунзенского судебного района Ярославля от 7 октября 2021 года уголовное дело по обвинению бывших работников Ярославской областной психиатрической больницы Василия Голубева и Вадима Соловьева», — говорится в сообщении.

Подсудимые не возражали против прекращения уголовного дела по не реабилитирующему основанию, отметили в суде. Дело прекращено в связи с примирением сторон на основании слов потерпевшей, уточняется в заявлении.

Постановление судьи еще не вступило в законную силу. Решение может быть обжаловано в течение 10 суток.

Инцидент произошел в конце августа. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как двое мужчин в форме медработников слой затолкали женщину в лифт, а внутри нанесли ей несколько ударов.

После проверки медиков уволили, а СК возбудил два уголовных дела — о причинении легкого вреда и незаконной госпитализации в учреждение, оказывающее психиатрическую помощь (ч. 1 ст. 128 УК). Ленинский районный суд постановил госпитализировать жительницу в стационар, ее выписали в начале сентября.