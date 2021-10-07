Крупный пожар произошел в Петербурге

«На данный момент привлекается (к тушению) более 100 человек и 15 единиц техники», – сказали ТАСС в ведомстве.

Отмечается, что горит цельнометаллический ангар на площади 800 кв. метров. Пожару присвоен второй номер сложности. Согласно предварительным данным, в ходе инцидента никто не пострадал. В настоящее время пожар локализован.

Ранее в Новой Москве загорелся частный дом престарелых, проводилась эвакуация постояльцев. Всего было выведено 40 постояльцев и 6 человек персонала. Отмечалось, что пламя охватило мансарду здания. О погибших и пострадавших не сообщается.