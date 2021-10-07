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Крупный пожар произошел в Петербурге

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
1 час назад

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар, площадь возгорания составила примерно 800 кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

Крупный пожар произошел в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На данный момент привлекается (к тушению) более 100 человек и 15 единиц техники», – сказали ТАСС в ведомстве.

Отмечается, что горит цельнометаллический ангар на площади 800 кв. метров. Пожару присвоен второй номер сложности. Согласно предварительным данным, в ходе инцидента никто не пострадал. В настоящее время пожар локализован.

Ранее в Новой Москве загорелся частный дом престарелых, проводилась эвакуация постояльцев. Всего было выведено 40 постояльцев и 6 человек персонала. Отмечалось, что пламя охватило мансарду здания. О погибших и пострадавших не сообщается.

Происшествия,МЧС,ИТАР-ТАСС,
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