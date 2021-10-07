Таксист в Сургуте напал на 18-летнюю пассажирку: видео

В Сургуте водитель такси напал на 18-летнюю пассажирку. Снятое пострадавшей клиенткой видео появилось в сообществе «К-Информ» во «ВКонтакте».
Возвращаясь домой от мастера по маникюру, девушка заказала машину. Однако таксист остановился не у того подъезда, о чем она сообщила ему, когда села в автомобиль. Замечание жительницы Сургута разозлило водителя, он начал выгонять девушку из салона, а потом и вовсе накинулся на нее.
По словам сестры пострадавшей, разместившей видео в соцсети, агрессивный мужчина выволок ее родственницу за ноги и два раза ударил в плечо. Девушка уже подала заявление в полицию.