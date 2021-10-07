Таксист в Сургуте напал на 18-летнюю пассажирку: видео

Возвращаясь домой от мастера по маникюру, девушка заказала машину. Однако таксист остановился не у того подъезда, о чем она сообщила ему, когда села в автомобиль. Замечание жительницы Сургута разозлило водителя, он начал выгонять девушку из салона, а потом и вовсе накинулся на нее.