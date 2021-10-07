Раскрыта личность Зодиака

Группа следователей The Case Breakers, которая специализируется на нераскрытых убийствах, объявила об идентификации серийного маньяка Зодиака, на счету которого числится пять убийств в 1960-1970-х годах в Северной Калифорнии в США. Как сообщает Fox News, по данным специалистов, убийцей был маляр Гэри Френсис Пост, который скончался в 2018 году.

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Коллектив The Case Breakers состоит из более 40 бывших следователей, журналистов и офицеров военной разведки. Несколько лет команда вела раскопки в фотолаборатории подозреваемого и нашла ряд улик и снимков, которые указывают на виновность Поста. На одном из обнаруженных изображений убийцы были видны шрамы на лбу – этот признак содержался в ориентировках на Зодиака.

Следователи также заявили, что маньяк мог работать на гораздо более широкой территории, чем предполагалось ранее. Эксперты уверены, что он совершал преступления за сотни километров от места нападения на других своих жертв.

Напомним, что Зодиак – псевдоним неустановленного американского серийного убийцы. Маньяк совершил по меньшей мере семь нападений с декабря 1968 по октябрь 1969 года, пять из которых закончились смертью жертв. После второго нападения преступник разослал серию издевательских писем в местные газеты, в которых злоумышленник использовал псевдоним «Зодиак» и специфический символ, напоминающий кельтский крест.