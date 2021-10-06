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Бастрыкин потребовал отчет о расследовании убийства Талькова

Елена Прошина
14 минут назад

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования убийства певца Игоря Талькова, которого застрелили 30 лет назад.

Бастрыкин потребовал отчет о расследовании убийства Талькова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили в СК, Бастрыкин ждет подробного доклада обо всех обстоятельствах произошедшего и результатах расследования уголовного дела.

В ведомстве напомнили, что певца застрелили 6 октября 1991 года в дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. По факту убийства было возбуждено уголовное дело (п.п. «б,д» ст. 102 УК РСФСР). В ноябре 2018 года расследование дела было возобновлено. Следствие установило всех, кто находился в момент убийства рядом с певцом. А также тех, кто должен быть допрошен в качестве свидетелей. Устанавливается их местонахождение, проводятся допросы свидетелей, в том числе дополнительные. Обвинение в убийстве по неосторожности заочно предъявлено Валерию Шляфману, он объявлен в федеральный и международный розыск.

Тальков был убит выстрелом из пистолета во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге во время концерта 6 октября 1991 года. В эти годы он был на пике популярности. Следователи считают, что в этот день между представителями Талькова и певицы Азизы произошел конфликт из-за очередности выступления артистов. Во время завязавшейся драки раздался выстрел из пистолета, который был у одного из участников конфликта, пуля попала в Талькова, и он погиб. Было возбуждено уголовное дело, в марте 1993 года производство по нему было приостановлено. В 2018 году расследование было возобновлено.

Ранее подруга семьи певца Ирина Красильникова сообщила, что семья добивается передачи дела в суд. Также, по ее словам, вдова Талькова Татьяна не будет удовлетворена версией о случайном убийстве, так как убеждена, что все было подготовлено и спланировано.

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