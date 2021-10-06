«Вагон был битком, но все мужики убежали». Подробности драки в московском метро

Трое уроженцев Дагестана, причастных к драке в вагоне столичного метро на перегоне между станциями «Первомайская» и «Измайловская», арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве. Во время следственных действий задержанные разошлись в показаниях о своем участии в инциденте. А потерпевший в драке москвич Роман Ковалев рассказал, что в момент избиения в поезде было много людей, но за него никто не заступился.

Днем 6 октября стало известно, что трое уроженцев Дагестана - Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов - отправлены под арест на 2 месяца, до 5 декабря текущего года. Они подозреваются в избиении мужчины в столичном метро, инцидент произошел 4 октября на Арбатско-Покровской линии.

Утром пресс-служба столичного управления МВД сообщила о задержании подозреваемых по горячим следам.

"Четвертого октября в вагоне поезда, следовавшего от "Измайловской" до "Первомайской" трое мужчин беспричинно стали приставать к другим пассажирам, высказывая в их адрес угрозы и оскорбления. Они вели себя агрессивно, не реагировали на замечания граждан, а одного из пассажиров, 25-летнего жителя Воронежской области, жестоко избили", - сообщается на официальном сайте ведомства.

Подозреваемые были задержаны менее чем через 10 минут после инцидента недалеко от станции метро "Первомайская". Ими оказались трое приезжих в возрасте от 21 до 26 лет. Было установлено, что двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Один из задержанных во время следственных действий заявил, что якобы не подпускал других людей к драке ради их безопасности, чтобы они не пострадали. Другой же сказал, что разнимал дерущихся. Третий признал свою вину и раскаялся.

По факту драки следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство" - статья подразумевает наказание в виде штрафа, принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до семи лет.

Агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что все трое в момент совершения преступления были в состоянии алкогольного опьянения.

В свою очередь Telegram-канал Mash сообщил, что СК проверяет материалы возбужденного дела и может переквалифицировать его на статью о покушении на убийство, по которой максимальный срок наказания может доходить до пожизненного заключения.

Телеканал "360" взял комментарий у 25-летнего Романа Ковалева, который стал жертвой избиения. Конфликт начался с того, что девушка попросила дагестанцев вести себя потише - в ответ один из них начал ей угрожать. За женщину и вступился Ковалев.

"Сначала прилетело от его товарища, который там сбоку сидел или сзади стоял. Потом я уже не помню, втроем начали месить. Я потерялся на какой-то момент, в челюсть прилетело. Но сознание не потерял. Я подошел, просто чтобы он свой рот закрыл. Не агрессивно это делал", - рассказал он.

Отдельно пострадавший отметил, что во время его избиения в вагоне было много людей.

"На самом деле был полностью битком вагон, сидели и стояли люди. И в итоге, когда конфликт начался, мужики все отскочили на другую часть. Видимо, у нас такой менталитет", - заявил Роман, добавив, что ему бы хотелось, чтобы они "посидели подольше".

В свою очередь девушка Романа - Анна Ульфан, рассказала, сколько времени Роман проведет в больнице.

"Неделю, думаю, точно, дней десять он пробудет в больнице. Нос переломан и кость под глазом", - приводит ее слова Telegram-канал RT.

Ковалев уже выложил первую фотографию из больницы - он желает никому не попадать в такие ситуации и благодарит за слова поддержки.

"Братан, здоровья тебе, и выздоравливай", "На мой взгляд, Роман заслужил орден за отвагу!", "Никого не бойся и оставайся таким же храбрым! Безграничное уважение тебе!" - пишут ему в комментариях.

Экс-депутат народного собрания Республики Дагестан, общественный деятель Тимур Гусаев в разговоре с "Газетой.Ru" заявил, что ни один нормальный дагестанец не приветствует такое поведение.