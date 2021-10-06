Адвокат Ефремова прокомментировал информацию о пытках в колонии, где сидит актер

Адвокат осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Петр Хархорин сообщил, что его подзащитный не жаловался на пытки в колонии 4 в Белгородской области, где он отбывает наказание, пишет «Газета.ру».
«Никогда Ефремов не жаловался, у него прекрасные, уважительные отношения как с заключенными, так и с сотрудниками», - сказал Хархорин изданию.
Как пояснил адвокат, он много раз бывал в колонии и ничего подобного не замечал.
«Будучи человеком достаточно опытным, могу ответственно сказать, что я не замечал никогда никаких аномалий в поведении сотрудников и заключенных. Все взаимно вежливые и взаимно уважительные. Для меня это очень странно. Кто-то с кем-то счеты сводит, не иначе», — добавил Хархорин.
Ранее следствие возбудило уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками исправительной колонии 4 Белгородской области после публикации видео с издевательствами над заключенным, пишет «Российская газета». Как сообщила изданию представитель управления СКР по региону Елена Козырева, события, по которым ведется расследование, имели место в 2012 году.