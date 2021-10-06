Адвокат Ефремова прокомментировал информацию о пытках в колонии, где сидит актер

«Будучи человеком достаточно опытным, могу ответственно сказать, что я не замечал никогда никаких аномалий в поведении сотрудников и заключенных. Все взаимно вежливые и взаимно уважительные. Для меня это очень странно. Кто-то с кем-то счеты сводит, не иначе», — добавил Хархорин.