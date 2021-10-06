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Трое дагестанцев устроили драку в московском метро из-за девушки

Алиса Селезнёва
1 час назад

Сотрудниками полиции задержаны трое мужчин, избивших пассажира метро в вагоне на Арбатско-Покровской линии. Возбуждено уголовное дело, заявил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.

Трое дагестанцев устроили драку в московском метро из-за девушки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, дело расследуется по статье 213 УК РФ (хулиганство).

«После драки в вагоне столичного метро на «синей» ветке полиция задержала троих человек, пока что они задержаны в порядке 91 статьи УПК», - пояснил Васенин.

Расправа произошла между станциями «Измайловская» и «Первомайская». После словесного конфликта трое приезжих набросились на 25-летнего Романа Ковалева, уточнил Telegram-канал 112.

На кадрах, приведенных каналом, видно как три человека избивают ногами лежащего на полу вагона мужчину, а также приподнимают и душат его. При этом удары они стараются наносить по голове. Лицо пострадавшего и пол вагона залиты кровью.

Telegram-канал отмечает, что как только поезд остановился, нападавшие выбежали из вагона, однако их задержали по горячим следам. Оказалось, что молодые люди - уроженцы Дагестана, были ранее судимы за кражи и побои, а в Москву приехали на заработки.

Сам пострадавший уточнил, что причиной избиения стала его попытка заступиться за девушку. Трое дагестанцев очень громко разговаривали и вели себя вызывающе, одна из находящихся в вагоне девушек сделала им замечание и подверглась оскорблениям. Роман вступился за пассажирку. Сейчас он в больнице с переломами и травмами, отмечает Telegram-канал Baza.

Ранее в московском метро в вагоне поезда по пути к станции «Речной вокзал» неизвестные избили двух мужчин 29 и 30 лет руками, ногами и металлической битой, облили их содержимым перцового баллончика и сбежали.

Происшествия,Роман Ковалев,МВД,РИА Новости,
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