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Выставка отрубленных голов в подъезде московского ЖК попала на видео

Александр Кузьмин
2 часа назад

В подъезде одного из московских ЖК появились чучела убитых животных. Видео публикует telegram-канал «Москва 24».

На кадрах видно, как на лестничной клетке на стене установлены головы и рога животных. Судя по видео их более 20. Жителям дома эта “выставка” не нравится, но снять головы со стен они боятся.

«В домовом чате бунт. Восстали веганы. Но снимать самостоятельно боятся. Обоснованно подозревают, что он вооружён», - опубликовала пост в соцсети журналистка Анна Монгайт.

Также Анна пишет, что судя по запаху головы появились в подъезде относительно недавно.

Происшествия,Видео,Анна Монгайт,
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