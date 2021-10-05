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Глава саратовского УФСИН подал в отставку после скандала с пытками

Елена Прошина
34 минуты назад

Начальник УФСИН по Саратовской области, полковник внутренней службы Алексей Федотов подал в отставку. Об этом со ссылкой на источники в Общественной наблюдательной комиссии сообщил «Взгляд-инфо».

Глава саратовского УФСИН подал в отставку после скандала с пытками
Фото: сайт УФСИН по Саратовской областисайт УФСИН по Саратовской области

«Федотов написал рапорт об отставке. В настоящее время он находится в отпуске с последующим увольнением», — говорится в материале.

На вопрос о связи отставки начальника саратовского УФСИН с видео пыток в Областной туберкулезной больнице 1 источник в комиссии не смог ответить. Пресс-бюро ФСИН России порекомендовало написать официальный запрос относительно перестановок в управлении службы.

Напомним, что накануне правозащитники Gulagu.net обнародовали видеокадры изнасилования заключенных в Областной туберкулезной больнице 1 саратовского УФСИН.

После публикации роликов ФСИН начал служебную проверку по Саратовской области. Независимо от них также дело расследует Генпрокуратура и областные следственные органы СКР.

На ситуацию отреагировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

«В случае, если подлинность этих материалов подтвердится, то, конечно, это повод для серьезного разбирательства. Но сначала надо быстро, но спокойно разобраться и установить подлинность этих материалов».

Происшествия,Алексей Федотов,Дмитрий Песков,ФСИН,Генпрокуратура РФ,СКР,
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