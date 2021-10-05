Глава саратовского УФСИН подал в отставку после скандала с пытками

Начальник УФСИН по Саратовской области, полковник внутренней службы Алексей Федотов подал в отставку. Об этом со ссылкой на источники в Общественной наблюдательной комиссии сообщил «Взгляд-инфо».
«Федотов написал рапорт об отставке. В настоящее время он находится в отпуске с последующим увольнением», — говорится в материале.
На вопрос о связи отставки начальника саратовского УФСИН с видео пыток в Областной туберкулезной больнице 1 источник в комиссии не смог ответить. Пресс-бюро ФСИН России порекомендовало написать официальный запрос относительно перестановок в управлении службы.
Напомним, что накануне правозащитники Gulagu.net обнародовали видеокадры изнасилования заключенных в Областной туберкулезной больнице 1 саратовского УФСИН.
После публикации роликов ФСИН начал служебную проверку по Саратовской области. Независимо от них также дело расследует Генпрокуратура и областные следственные органы СКР.
На ситуацию отреагировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:
«В случае, если подлинность этих материалов подтвердится, то, конечно, это повод для серьезного разбирательства. Но сначала надо быстро, но спокойно разобраться и установить подлинность этих материалов».