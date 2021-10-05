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Пришедший в сознание пермский стрелок начал общаться записками

News.ru
34 минуты назад

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском вузе, пришёл в себя и уже может общаться с помощью записок. Говорить он пока не способен из-за трахеостомы — отверстия в горле, сделанного во время операции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пришедший в сознание пермский стрелок начал общаться записками
Фото: соцсетисоцсети

Состояние пришедшего в себя Тимура Бекмансурова остаётся стабильно тяжёлым. Однако скоро его могут перевести из реанимации в обычную палату. Там его допросят следователи. После этого он будет доставлен в Москву, в СИЗО «Матросская Тишина».

Ранее появилось фото стрелка из больничной палаты. На кадре видно, что он обвешан различными трубками и датчиками, фиксирующими его состояние. Бекмансурову провели множество операций, в том числе ампутировали ногу, извлекли из тела пули. Сейчас он не нуждается в ИВЛ.

Опубликовано фото пермского стрелка из реанимации

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся открыл 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров. В результате стрельбы погибли шесть человек, пострадали 47, включая самого стрелка.

Происшествия,Тимур Бекмансуров,ФСИН,
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