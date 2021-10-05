Подозреваемого в убийстве студенток в Гае обвинили в изнасиловании

Подозреваемому в убийстве трех девушке в Гае предъявили обвинения в изнасиловании студенток

Фото: УМВД по Оренбургской области УМВД по Оренбургской области

Задержанному по делу об убийстве трех студенток местного медицинского колледжа в Гае Оренбургской области Александру Лазареву предъявили обвинения, в том числе по статьям об изнасиловании. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

Как сообщили в СК, Лазареву предъявлено обвинение по пунктам «а», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием), пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней); пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное, в том числе в отношении несовершеннолетней), части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба) и части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).

Следователи допросили Лазарева, судом он заключен под стражу. Ранее была проведена проверка его показаний на месте.

Как сообщалось ранее, следствие полагает, что 30 сентября Лазарев зарезал 18-летнюю Адилю Каримову, 19-летнюю Зульфию Санкину и 17-летнюю Айгизу Уметкулову в съемной квартире в Гае Оренбургской области. После этого он поджег квартиру. Лазарев пытался скрыться от правоохранителей на угнанном автомобиле, и полицейским для его задержания пришлось стрелять по колесам.