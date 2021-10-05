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Найден плот с подавшего сигнал бедствия судна в Белом море

Елена Прошина
1 час назад

Спасательный плот с судна «Фаворит», потерпевшего бедствие в Белом море, прибило к берегу. Людей на нем не было. Об этом сообщил «ТАСС» со ссылкой на экстренные службы.

Найден плот с подавшего сигнал бедствия судна в Белом море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дословно сообщение источника о произошедшем звучит так: «Спасательный оранжевый плот волной прибило к берегу, людей не обнаружено. Таким образом, судьба пятерых человек неизвестна».

К месту бедствия направили вертолет, но провести спасательную операцию специалистам мешают погодные условия — сильный шторм, высокие волны и ветер до 16 метров в секунду.

Ранее сообщали, что сигнал бедствия с частного судна «Фаворит» в Белом море к востоку от Кандалакшского залива поступил днем 5 октября. В службу «112» дозвонилась одна из пассажиров, но после связь с ней потеряли.

Известно, что на борту судна находились пять человек — одна женщина и четверо мужчин. Во время шторма «Фаворит» затонул в районе деревни Кашкаранцы из-за течи в машинном отделении, находившиеся на борту пассажиры успели воспользоваться спасательным плотом. Чуть позже его заметили самостоятельно движущимся к берегу за три километра от него. Число людей на плоту тогда оставалось неизвестным.

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