Найден плот с подавшего сигнал бедствия судна в Белом море

Спасательный плот с судна «Фаворит», потерпевшего бедствие в Белом море, прибило к берегу. Людей на нем не было. Об этом сообщил «ТАСС» со ссылкой на экстренные службы.
Дословно сообщение источника о произошедшем звучит так: «Спасательный оранжевый плот волной прибило к берегу, людей не обнаружено. Таким образом, судьба пятерых человек неизвестна».
К месту бедствия направили вертолет, но провести спасательную операцию специалистам мешают погодные условия — сильный шторм, высокие волны и ветер до 16 метров в секунду.
Ранее сообщали, что сигнал бедствия с частного судна «Фаворит» в Белом море к востоку от Кандалакшского залива поступил днем 5 октября. В службу «112» дозвонилась одна из пассажиров, но после связь с ней потеряли.
Известно, что на борту судна находились пять человек — одна женщина и четверо мужчин. Во время шторма «Фаворит» затонул в районе деревни Кашкаранцы из-за течи в машинном отделении, находившиеся на борту пассажиры успели воспользоваться спасательным плотом. Чуть позже его заметили самостоятельно движущимся к берегу за три километра от него. Число людей на плоту тогда оставалось неизвестным.