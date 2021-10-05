Найден плот с подавшего сигнал бедствия судна в Белом море

Спасательный плот с судна «Фаворит», потерпевшего бедствие в Белом море, прибило к берегу. Людей на нем не было. Об этом сообщил «ТАСС» со ссылкой на экстренные службы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Дословно сообщение источника о произошедшем звучит так: «Спасательный оранжевый плот волной прибило к берегу, людей не обнаружено. Таким образом, судьба пятерых человек неизвестна».

К месту бедствия направили вертолет, но провести спасательную операцию специалистам мешают погодные условия — сильный шторм, высокие волны и ветер до 16 метров в секунду.

Ранее сообщали, что сигнал бедствия с частного судна «Фаворит» в Белом море к востоку от Кандалакшского залива поступил днем 5 октября. В службу «112» дозвонилась одна из пассажиров, но после связь с ней потеряли.