Заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Коробкин погиб в автомобильной аварии на 63-ем году жизни. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, региональное правительство выражают глубокие соболезнования родным и близким, коллегам», – говорится в сообщении.
Как сообщает портал «IvanovoNews», Коробкин погиб в автокатастрофе, когда ехал к своим родным в Белоруссии. На 68-м километре дороги Витебск - Полоцк - граница Латвии в Шумилинском районе Витебской области Mitsubishi Outlander, за рулем которого находился чиновник, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком и перевернулся. От полученных травм Коробкин скончался в больнице.
В правительстве региона Сергей Коробкин отвечал за программу благоустройства и курировал вопросы газификации. При его непосредственном участии в Ивановской области завершили многие социальные долгострои, а также начали восстанавливать права обманутых дольщиков.