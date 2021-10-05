Заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Коробкин погиб в автомобильной аварии на 63-ем году жизни. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщает портал «IvanovoNews», Коробкин погиб в автокатастрофе, когда ехал к своим родным в Белоруссии. На 68-м километре дороги Витебск - Полоцк - граница Латвии в Шумилинском районе Витебской области Mitsubishi Outlander, за рулем которого находился чиновник, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком и перевернулся. От полученных травм Коробкин скончался в больнице.