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Подозреваемый в убийстве студенток обвинил их вымогательстве денег

Алиса Селезнёва
1 час назад

Задержанный за убийство студенток медицинского колледжа в Гае Оренбургской области Александр Лазарев заявил на допросе, что девушки вымогали у него деньги за секс. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Подозреваемый в убийстве студенток обвинил их вымогательстве денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

30 сентября после тушения пожара в одном из жилых домов в городе Гай Оренбургской области нашли тела двух убитых девушек с колото-резаными ранами. Также во дворе дома было обнаружено тело третьей девушки, получившей такие же травмы. Убитым было 17, 18 и 19 лет, они учились в местном медицинском колледже и вместе снимали жилье.

По подозрению в совершении этого преступления был задержан 30-летний Александр Лазарев. Правоохранители вышли на него после изучения следов ДНК на одежде жертв. За несколько месяцев до убийства Лазарев освободился из мест заключения, где отбывал наказание за убийство, совершенное им в 2012 году в Орске. Известно, что подозреваемый пытался скрыться от правоохранителей на угнанном автомобиле. В ходе погони полицейским пришлось стрелять по колесам машины.

Сегодня появилась информация, что Лазарев был допрошен и признал свою вину. При этом Telegram-канал SHOT отмечает, что на допросе подозреваемый заявил о том, что ранее был знаком с девушками и они вымогали у него 50 тысяч рублей за проведенную вместе ночь.

Однако правоохранители усомнились в правдивости этих показаний, так как ранее Лазарев уже придумывал различные истории, пытаясь объяснить свои прошлые преступления. Так, после того как зарезал мужчину в баре, он пояснил, что таким образом якобы защитил некую девушку, пишет канал.

Изначально следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», по ней подозреваемому грозит от восьми до 20 лет лишения свободы. Впоследствии стало известно о возбуждении дел еще по четырем статьям, в том числе за изнасилование и умышленное повреждение чужого имущества.

Происшествия,Александр Лазарев,
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