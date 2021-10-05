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Обвал железнодорожного моста во Владивостоке сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Железнодорожный мост обрушился на дорогу после большегрузного автомобиля на улице Спортивной во Владивостоке. Видео появилось в telegram-канале «TVC».

На кадрах можно увидеть, как грузовик перевозящий экскаватор на платформе проезжает под мостом. Высотаа экскаватора оказалась не подходящей для проезда на этом участке дороги В итоге во время движения под мостом ковш груженого на большегруз экскаватора задевает часть моста. Этого оказалось достаточно для того, чтобы мост рухнул.

В результате инцидента жертв и пострадавших не оказалось. Как сообщил мэр Владивостока Константин Шестаков, ремонт будет длиться от 2-х до 4-х недель.

Происшествия,Видео,Константин Шестаков,
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