Обвал железнодорожного моста во Владивостоке сняли на видео

На кадрах можно увидеть, как грузовик перевозящий экскаватор на платформе проезжает под мостом. Высотаа экскаватора оказалась не подходящей для проезда на этом участке дороги В итоге во время движения под мостом ковш груженого на большегруз экскаватора задевает часть моста. Этого оказалось достаточно для того, чтобы мост рухнул.