Обвал железнодорожного моста во Владивостоке сняли на видео

Железнодорожный мост обрушился на дорогу после большегрузного автомобиля на улице Спортивной во Владивостоке. Видео появилось в telegram-канале «TVC».
На кадрах можно увидеть, как грузовик перевозящий экскаватор на платформе проезжает под мостом. Высотаа экскаватора оказалась не подходящей для проезда на этом участке дороги В итоге во время движения под мостом ковш груженого на большегруз экскаватора задевает часть моста. Этого оказалось достаточно для того, чтобы мост рухнул.
В результате инцидента жертв и пострадавших не оказалось. Как сообщил мэр Владивостока Константин Шестаков, ремонт будет длиться от 2-х до 4-х недель.