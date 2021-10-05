Мошенники придумали новую схему обмана по телефону

Российские телефонные аферисты придумали новый способ вывести жертву на разговор, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

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По их словам, мошенники пытаются похитить средства с помощью робота, который под предлогом опроса предлагает нажать в тональном режиме любую клавишу телефона, если ответ положительный. Затем звонившие уверяют, что устройство «заблокировано», и к нему получили доступ злоумышленники.

Как говорят эксперты, нажатие кнопки не ведет к блокировке и хищению финансов. Для этого смартфон должен быть заражен вредоносным программным обеспечением. Как сообщил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов, злоумышленники пытаются заставить жертву в тональном режиме перейти к живому разговору, после чего обманывают с помощью проверенных схем, с помощью социальной инженерии.

Как сообщалось ранее, Днепр назван столицей телефонного мошенничества. Как выяснил «Сбер», в конце 2020 года там располагалось до тысячи колл-центров мошенников. Кроме того, они существуют во многих городах Украины.