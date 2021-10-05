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Экипаж летящего из Петербурга самолета подал сигнал о бедствии

Lenta.ruиещё 1
46 минут назад

Экипаж самолета, летящего из Петербурга в Калининград, подал сигнал о бедствии, сообщает РЕН ТВ.

Экипаж летящего из Петербурга самолета подал сигнал о бедствии
Фото: Victor Lisitsyn / Global Look PressVictor Lisitsyn / Global Look Press

Тревожный сигнал поступил диспетчерам спустя несколько минут после вылета. Как уточнили источники СМИ, предположительно, воздушное судно сейчас возвращается в аэропорт «Пулково».

UPD: Самолет успешно сел в Калининграде. Никто не пострадал, в настоящее время идет выгрузка багажа пассажиров.

В августе самолет российской авиакомпании Nordwind, летевший из Симферополя, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за отказа гидросистемы. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в аэропорту «Кольцово».

Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. На борту находились 148 человек, среди них 41 ребенок. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Происшествия,Аэропорт Кольцово,РЕН ТВ,
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