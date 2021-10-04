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Стали известны подробности допроса подозреваемого в убийстве студенток в Гае

Вероника Полынина
29 минут назад

Стали известны подробности допроса Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области.

Стали известны подробности допроса подозреваемого в убийстве студенток в Гае
Фото: соцсетисоцсети

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, Лазарева, который был задержан в воскресенье, 3 октября, удалось допросить только к вечеру следующего дня. До этого он находился под воздействием наркотиков, его состояние не позволяло следователям вести с ним полноценный диалог.

На допросе подозреваемый заявил, что не помнит событий той ночи, когда были убиты студентки. По его словам, никаких причин их убивать у него не было.

Лазарев рассказал, что познакомился с девушками случайно, и они якобы сами пригласили его в квартиру, которую снимали на троих.

Также мужчина признался, что иногда «творит вещи, которые сам объяснить не может».

Появились новые данные о подозреваемом в убийстве студенток в Гае

По версии следствия, 30 сентября Александр Лазарев зарезал 18-летнюю Адилю Каримову, 19-летнюю Зульфию Санкину и 17-летнюю Айгизу Уметкулову в съемной квартире в Гае. Затем злоумышленник поджег квартиру и скрылся. Девушки приехали в Гай из Башкирии и учились в местном медицинском колледже.

Правоохранители вышли на Лазарева после изучения следов его ДНК на одежде жертв. За несколько месяцев до убийства Лазарев освободился из мест заключения, где отбывал наказание за убийство, совершенное им в 2012 году в Орске.

Известно, что подозреваемый пытался скрыться от правоохранителей на угнанном автомобиле. В ходе погони полицейским пришлось стрелять по колесам машины.

Происшествия,Александр Лазарев,
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