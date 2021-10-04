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В Петербурге мужчина похитил женщину после отказа продолжить знакомство

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
19 минут назад

В Петербурге был задержан мужчина, который избил и пытался силой увезти женщину в своем автомобиле после отказа продолжить знакомство, сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге мужчина похитил женщину после отказа продолжить знакомство
Фото: ТАССТАСС

«Сотрудники полиции задержали мужчину, который жестоко избил на парковке женщину», – передает сообщение РИА «Новости».

Утром в понедельник в полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома 4 по Пейзажной улице неизвестный мужчина напал на женщину в автомобиле, избил ее, силой посадил в свою машину и увез.

«Месяц назад потерпевшая, 1969 года рождения, через сайт знакомств познакомилась с 40-летним гражданином одной из стран ближнего зарубежья. После первого свидания женщина не захотела продолжать общение и, не смотря на настойчивость ухажера, ответила категорическим отказом. Результатом стало утреннее нападение», – рассказали в МВД.

Женщина смогла выбраться из машины в Курортном районе около АЗС на Приморском шоссе, она заперлась в туалете заправки и попросила персонал вызвать полицию. После этого злоумышленник скрылся, однако вместе с подельником был задержан. У женщины сломаны нос и рука.

Ранее суд арестовал обвиняемого в убийстве матери и сестры в Ленобласти.

Происшествия,МВД,РИА Новости,
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