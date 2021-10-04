Подозреваемого в убийстве студенток в Гае госпитализировали

Подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области Александра Лазарева госпитализировали в больницу в Орске сразу после задержания. Об этом сообщил местный портал «Гай.рф».

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«Сразу после задержания он почувствовал себя плохо. Его забрала скорая. Сейчас Лазарев под наблюдением врачей», — приводится в материале.

По информации «Гай.рф», состояние подозреваемого в убийстве трех студенток не позволяет следователям вести с ним полноценный диалог и проводить расследование.

Предположительно мужчина находится под действием наркотических средств.

Александра Лазарева задержали, когда он пытался угнать машину одного из жителей Орска. Мужчина оказывал сопротивление.

Ранее сообщалось, что Лазарев уже был судим за разбой и убийство. На свободу мужчина вышел летом 2021 года.

Причастность Александра к убийству трех студенток медицинского колледжа, которое произошло 30 сентября, помогла генетическая экспертиза. Известно, что девушки приехали на учебу в Гай из Башкирии и вместе арендовали квартиру. Тела двух студенток обнаружили в квартире, еще одну жертву нашли во дворе.