Бомжа обвинили в реабилитации нацизма за сушку носков на Вечном огне

Бездомного из Челябинской области обвиняют в реабилитации нацизма за сушку носков возле Вечного огня, сообщает «МК».
Инцидент произошел в Миасе в ночь на 29 сентября. Местные жители увидели мужчину, который бросал в Вечный огонь какие-то предметы, и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники ППС выяснили, что 40-летний бездомный использовал пламя для сушки носков, а чтобы оно разгорелось сильнее – подбрасывал в него пластмассовые цветочные венки. В результате пластик расплавился и мемориал пришлось демонтировать.
Изначально в отношении бездомного возбудили уголовное дело по ст. 214 УК РФ («Вандализм»), однако позже расследование по указу главы СКР Александра Бастрыкина передали в Следственный комитет по Челябинской области, сообщает Znak.com. Следователи переквалифицировали дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма, совершенная публично»).
Сейчас бомжа отправили под стражу на два месяца, поскольку, по мнению следствия, на свободе он может скрыться от правоохранителей. Издание отмечает, что, по первоначальным данным, мужчина страдает от ряда психических заболеваний.