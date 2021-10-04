Бомжа обвинили в реабилитации нацизма за сушку носков на Вечном огне

Бездомного из Челябинской области обвиняют в реабилитации нацизма за сушку носков возле Вечного огня, сообщает «МК».

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Инцидент произошел в Миасе в ночь на 29 сентября. Местные жители увидели мужчину, который бросал в Вечный огонь какие-то предметы, и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники ППС выяснили, что 40-летний бездомный использовал пламя для сушки носков, а чтобы оно разгорелось сильнее – подбрасывал в него пластмассовые цветочные венки. В результате пластик расплавился и мемориал пришлось демонтировать.

Изначально в отношении бездомного возбудили уголовное дело по ст. 214 УК РФ («Вандализм»), однако позже расследование по указу главы СКР Александра Бастрыкина передали в Следственный комитет по Челябинской области, сообщает Znak.com. Следователи переквалифицировали дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма, совершенная публично»).