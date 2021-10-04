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Тройное убийство студенток в Гае: что рассказал подозреваемый

Мария Иванова
25 минут назад

Подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае Александр Лазарев пришел в себя и заявил, что «не понимал, что творит» во время совершения преступления. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Тройное убийство студенток в Гае: что рассказал подозреваемый
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Студентки 17, 18 и 19 лет были убиты в ночь на 30 сентября. Все они учились в медицинском колледже и приехали в Гай из Башкирии.

Тела двух девушек с колото-резаными ранами нашли в сгоревшей квартире, тело еще одной обнаружили во дворе дома. По версии следствия, убийца устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления.

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Полиция распространила ориентировку на подозреваемого - им оказался 29-летний Александр Лазарев, уроженец Орска. В 2012 году он был признан виновным в убийстве директора орского бара и получил девять с половиной лет колонии строгого режима. Лазарев вышел на свободу в начале июля 2021-го.

По данным «МК», на одежде убитых нашли следы его ДНК.

3 октября следователи сообщили о задержании подозреваемого. В СМИ появилась информация, что сразу допросить его не удалось - он не реагировал на внешние раздражители, медики предположили, что он находится в состоянии комы неизвестной этиологии.

Источник «КП», знакомый с ситуацией, рассказал, что полицейские считают кому притворством.

SHOT утверждает, что Лазарев провел без сознания три часа и после капельницы смог встать на ноги. Как отмечает канал, официально его пока не допрашивали, но Лазарев заявил полицейским, что студентки якобы сами позвали его на домашнюю вечеринку. По его словам, «в момент убийств он не понимал, что творит».

Происшествия,Александр Лазарев,ФСИН,
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