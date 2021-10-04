Тройное убийство студенток в Гае: что рассказал подозреваемый

Подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае Александр Лазарев пришел в себя и заявил, что «не понимал, что творит» во время совершения преступления. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Студентки 17, 18 и 19 лет были убиты в ночь на 30 сентября. Все они учились в медицинском колледже и приехали в Гай из Башкирии.

Тела двух девушек с колото-резаными ранами нашли в сгоревшей квартире, тело еще одной обнаружили во дворе дома. По версии следствия, убийца устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления.

Полиция распространила ориентировку на подозреваемого - им оказался 29-летний Александр Лазарев, уроженец Орска. В 2012 году он был признан виновным в убийстве директора орского бара и получил девять с половиной лет колонии строгого режима. Лазарев вышел на свободу в начале июля 2021-го.

По данным «МК», на одежде убитых нашли следы его ДНК.

3 октября следователи сообщили о задержании подозреваемого. В СМИ появилась информация, что сразу допросить его не удалось - он не реагировал на внешние раздражители, медики предположили, что он находится в состоянии комы неизвестной этиологии.

Источник «КП», знакомый с ситуацией, рассказал, что полицейские считают кому притворством.