Умер один из создателей космического корабля «Прогресс» Шумилин

Генерал-лейтенант в отставке Алексей Шумилин умер в Москве на 86-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса. Он известен как один из создателей космического корабля «Прогресс», а в 1983 году спас экипаж горящей ракеты-носителя «Союз-У».

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«Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и все сотрудники ракетно-космической отрасли выражают соболезнования родным, близким и коллегам Алексея Александровича Шумилина», – сообщили в госкорпорации.

Шумилин внес большой вклад в создание автоматического грузового корабля «Прогресс», а также в космическую программу ЭПАС и «Интеркосмос». С 1992 по 1997 год был главой космодрома Байконур, а с 1998 по 2007 год занимал должность одного из руководителей программы «Морской старт».

В сентябре 1983 года за секунды до взрыва загоревшейся ракеты «Союз-У» на стартовом комплексе Байконура Шумилин отдал команду на включение системы аварийного спасения, чем сохранил жизнь космонавтам Владимиру Титову и Геннадию Стрекалову.