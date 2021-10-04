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Умер один из создателей космического корабля «Прогресс» Шумилин

Елена Прошина
4 октября 2021

Генерал-лейтенант в отставке Алексей Шумилин умер в Москве на 86-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса. Он известен как один из создателей космического корабля «Прогресс», а в 1983 году спас экипаж горящей ракеты-носителя «Союз-У».

Умер один из создателей космического корабля «Прогресс» Шумилин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и все сотрудники ракетно-космической отрасли выражают соболезнования родным, близким и коллегам Алексея Александровича Шумилина», – сообщили в госкорпорации.

Шумилин внес большой вклад в создание автоматического грузового корабля «Прогресс», а также в космическую программу ЭПАС и «Интеркосмос». С 1992 по 1997 год был главой космодрома Байконур, а с 1998 по 2007 год занимал должность одного из руководителей программы «Морской старт».

В сентябре 1983 года за секунды до взрыва загоревшейся ракеты «Союз-У» на стартовом комплексе Байконура Шумилин отдал команду на включение системы аварийного спасения, чем сохранил жизнь космонавтам Владимиру Титову и Геннадию Стрекалову.

Шумилин был награжден орденом Ленина дважды, орденом Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью «За отвагу на пожаре», являлся лауреатом Государственной премии.

Происшествия,Пожар во Владимире,Алексей Шумилин,Геннадий Стрекалов,Владимир Титов,Дмитрий Рогозин,консорциум "Морской старт",Роскосмос,ИТАР-ТАСС,
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