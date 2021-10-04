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Мужчина угрожал заточкой на лекции по вселенной «Дюны».Видео

Александр Кузьмин
44 минуты назад

Во время лекции блогера Батраза Сидамона о книге «Дюна» Фрэнка Герберта мужчина ворвался и начал угрожать участникам заточкой, после чего разбил окно. Инцидент произошел во Владикавказе. Видео появилось telegram-канале «Mash Gor».

Ценители sci-fi собрались в арт-пространстве на улице Маяковского. В один момент в дверях появился неадекватный мужчина, который начал нападать на ребят.

«Я в своём дворе нахожусь, Я что хочу, то и буду делать» - прокричал дебошир в ответ на просьбу не разжигать конфликт.

Мужчина был нейтрализован подоспевшими сотрудниками полиции.

Происшествия,Видео,Фрэнк Герберт,
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