Во время лекции блогера Батраза Сидамона о книге «Дюна» Фрэнка Герберта мужчина ворвался и начал угрожать участникам заточкой, после чего разбил окно. Инцидент произошел во Владикавказе. Видео появилось telegram-канале «Mash Gor».

Ценители sci-fi собрались в арт-пространстве на улице Маяковского. В один момент в дверях появился неадекватный мужчина, который начал нападать на ребят.

«Я в своём дворе нахожусь, Я что хочу, то и буду делать» - прокричал дебошир в ответ на просьбу не разжигать конфликт.