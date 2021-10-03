Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве студенток в Гае

Опубликовано видео задержания Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа в Гае Оренбургской области. Ролик доступен на YouTube-канале «Новости России».

Фото: Скриншот Скриншот

На записи видно, как группа полицейских захватывает Лазарева на одной из улиц города, после чего на место прибывает автозак.

Известно, что подозреваемый пытался скрыться от правоохранителей на угнанном автомобиле. В ходе погони полицейским пришлось стрелять по колесам авто. При задержании никто от стрельбы не пострадал.

По версии следствия, 30 сентября в съемной квартире по улице Молодежная Лазарев зарубил топором 18-летнюю Адилю Каримову, 19-летнюю Зульфию Санкину и 17-летнюю Айгизу Уметкулову, затем поджег помещение и скрылся.

Девушки приехали в Гай из Башкирии и учились в местном медицинском колледже. Правоохранители вышли на Лазарева после изучения следов его ДНК на одежде жертв. О мотивах убийства девушек пока ничего не сообщается.