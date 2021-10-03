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Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве студенток в Гае

Елена Прошина
1 час назад

Опубликовано видео задержания Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа в Гае Оренбургской области. Ролик доступен на YouTube-канале «Новости России».

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве студенток в Гае
Фото: СкриншотСкриншот

На записи видно, как группа полицейских захватывает Лазарева на одной из улиц города, после чего на место прибывает автозак.

Известно, что подозреваемый пытался скрыться от правоохранителей на угнанном автомобиле. В ходе погони полицейским пришлось стрелять по колесам авто. При задержании никто от стрельбы не пострадал.

По версии следствия, 30 сентября в съемной квартире по улице Молодежная Лазарев зарубил топором 18-летнюю Адилю Каримову, 19-летнюю Зульфию Санкину и 17-летнюю Айгизу Уметкулову, затем поджег помещение и скрылся.

Девушки приехали в Гай из Башкирии и учились в местном медицинском колледже. Правоохранители вышли на Лазарева после изучения следов его ДНК на одежде жертв. О мотивах убийства девушек пока ничего не сообщается.

Известно, что за несколько месяцев до произошедшего Лазарев освободился из мест заключения. Там он отбывал наказание за другое убийство, совершенное им в 2012 году в родном для него Орске. Тогда он зарезал хозяина местного клуба «Апельсин». В Гай Лазарев приехал после освобождения к своей жене и ребенку.

Происшествия,Александр Лазарев,
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