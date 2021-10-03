СМИ: До убийства башкирских студенток Лазарев зарезал предпринимателя

Подозреваемый в убийстве трех студенток в городе Гай Оренбургской области Александр Лазарев ранее отсидел срок за то, что зарезал хозяина бара. Об этом со ссылкой на знакомых разыскиваемого сообщает «Московский комсомолец».

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Александр Лазарев, подозреваемый в тройном убийстве студенток медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области, незадолго до произошедшего прибыл сюда после отбывания срока за ранее совершенное убийство. Преступление, за которое он провел в заключении девять лет и четыре месяца, произошло 23 февраля 2012 года. Тогда в ходе ссоры он зарезал хозяина клуба «Апельсин» в Орске. Через два дня после произошедшего двадцатилетний на тот момент Лазарев, уже имевший судимость за грабеж, явился в полицию с повинной.

С будущей женой он познакомился по переписке, будучи еще заключенным. В 2017 году они поженились, после чего у пары родилась дочь. Летом текущего года, после освобождения, он приехал в Гай, где живут его жена и дочь.

Знакомые Лазарева рассказали изданию, что в городе он устроился подсобным рабочим к частному предпринимателю. Что могло его связывать с убитыми девушками и по какой причине произошла расправа на данный момент не известно.

Напомним, что 30 сентября после тушения пожара в квартире по улице Молодежной в Гае были обнаружены тела двух девушек с колото-резанными ранами. Поблизости от дома нашли тело третьей жертвы. Они втроем приехали в Гай из Башкирии и учились в местном медицинском колледже.