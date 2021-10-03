Массовое отравление собак произошло в приюте в Чехове

Около 150 собак отравились в приюте "Лохматая душа" в подмосковном Чехове, 16 из них погибли. Как сообщила ТАСС создатель и директор приюта Валентина Силич, точную причину отравления пока не установили.

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"На сегодняшний день погибли 16 животных, около 60 еще тяжелые, приблизительно, собак 70 мы уже рассадили по вольерам, те которые пережили первую волну и легче всего перенесли", - сказала Силич.

Сотрудники приюта сразу же вызвали государственные городские ветслужбы, к ним приехал главврач и группа врачей. "Благодаря им большую часть животных удалось спасти, - добавила директор приюта. - Предварительное предположение врачей, что это отравление фосфатом, судя по симптомам и по состоянию".

Силич подчеркнула, что точная причина отравления не ясна, так как анализы крови, корма и экспертиза и анализы после вскрытия будут готовы не раньше 5 октября. До получения результатов анализов и выяснения причины гибели животных директор приюта не планирует обращаться в полицию.

"Я считаю, что это не отравление ядами, это халатность производителя, кто неправильно учел дозировку или ошибся. Потому что пострадали три приюта - в Челябинске 30 сентября, он использует этот же корм, называется "Наш дом", пострадал приют "Лесной" здесь в Подмосковье", - добавила Силич.

В свою очередь, представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева сообщила ТАСС, что прокуратура начала проверку в связи с информацией о массовом отравлении собак в приюте.