Россиянка погибла в Черногории

Альпинист пропал на Ключевском вулкане на Камчатке. Спасатели его ищут. 27 сентября он со своим товарищем начал восхождение к вершине Ключевского вулкана. На высоте около четырех тысяч метров погода испортилась, началась сильная метель. Альпинисты выкопали в снегу убежище, где укрылись, надеясь переждать непогоду. Через некоторое время мужчины приняли решение разделиться. Через два дня второй участник восхождения добрался до домика на высоте 2,6 тысячи метров, но своего товарища там не встретил.